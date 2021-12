Terceiro uniforme do Vitória é apresentado à torcida

O Vitória apresentou nesta quarta-feira, 15, em um shopping de Salvador, o terceiro uniforme comemorativo aos 115 anos do clube. O evento foi realizado no Bella Vista e aconteceu juntamente com o lançamento do livro sobre a história do Leão, "Vitória - 115 anos - A alegria de um time secular".

Kadu, Richarlyson e Luiz Gustavo foram os jogadores escolhidos para divulgar o novo manto rubro-negro. Com predominância do preto, a camisa possui listras vermelhas e douradas.

O número nas costas também tem a tonalidade em dourado

O novo padrão será utilizado nesta quinta, 16, às 19h15, no Barradão, no embate entre Vitória x Atlético Nacional, em jogo de volta pelas oitavas de final da Copa Sul-Americana.

adblock ativo