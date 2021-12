Tencati volta a fazer mistério com mais um treino fechado

Na Toca do Leão, o feriado do dia do trabalho foi comemorado com trabalho. Treino físico e tático sob o comando de Cláudio Tencati, que também passou um vídeo sobre o Vila Nova, adversário deste sábado, 4, pela 2ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mais uma vez a atividade aconteceu com portões fechados para a imprensa. Tencati tem adotado a tática do mistério na preparação dessa semana. De acordo com assessoria do Leão, o treinador montou um coletivo e testou algumas opções para a próxima partida.

Pela tarde, o Barradão foi palco de mais uma partida do time feminino, que dessa vez não passou de um empate sem gols com a Ferroviária, em jogo válido pela sétima rodada do Brasileirão da categoria. O resultado levou as Leoas para a oitava posição, com oito pontos conquistados. O próximo compromisso será diante do Internacional, no dia 11 deste mês.

Ingressos

A venda presencial de ingressos para Vitória x Vila Nova começa nesta quinta, 2. As entradas para arquibancada são comercializadas por R$ 60 (inteira), e R$ 30 (meia). Para o setor das cadeiras, os valores são R$ 100 (inteira), e R$ 50 (meia). Os pontos de venda são: bilheterias do Barradão, e shoppings Capemi, Lapa e Paralela.

