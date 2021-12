Tencati prevê mudanças no Vitória para enfrentar o São Bento

O Vitória encerrou a preparação para o duelo com o São Bento, no Barradão, neste sábado, 18, às 16h30, válido pela quarta rodada da Série B. Após o treino nesta sexta-feira, 17, o técnico Cláudio Tencati confirmou mudanças na equipe e comentou sobre as medidas tomadas pela diretoria do clube durante a semana, entre elas o afastamento do goleiro Caíque.

"Ele é da casa, sofre uma pressão. Houve um peso emocional, um peso geral dentro da equipe. Não tínhamos como sustentar, né? A gente optou por mudar. O Lucas (Arcanjo) e o Ronaldo estão preparados", declarou.

A 'maldição' no gol rubro-negro também fez outra vítima. Sem viver um bom momento na temporada, João Gabriel nem sequer foi relacionado por Tencati para a partida deste sábado. "O João Gabriel, quando cheguei aqui, apostei nele. Ele está trabalhando no natural. Quem vai falar se ele volta ou não é o tempo".

Enquanto uns saem, outros voltam ao time. Para o embate contra o São Bento, o meio-campista Nickson deve ganhar mais um chance na equipe titular. Além dele, o recém-contratado Marciel, que já teve o seu nome divulgado no BID, virou opção.

"A criatividade envolve os meio-campistas, o qual Nickson deve ganhar uma oportunidade. Vem sempre entrando bem nos jogos e deve ganhar uma vaga de titular. Ao mesmo tempo existe a possibilidade do Marciel. Não defini ainda, mas existe essa possibilidade. Ele é um segundo volante que distribui muito bem o jogo", analisou.

Muito questionado pela torcida, o zagueiro Ramon também teve a presença cogitada entre os titulares. O defensor que não atua desde a derrota do Leão para o Fluminense de Feira, pelo Baianão, poderá ter uma oportunidade. Outro que corre por fora é Dedé.

"Estamos fazendo um trabalho de recuperar a confiança dos jogadores. Foi assim com o Nickson, que estava acima do peso e tivemos que recuperar. Outro atleta é o Ramon. Ele vai ter que ir para campo. Tem ele e o Dedé. Pode ser que seja um ou outro e o torcedor tem que comprar a ideia. Temos que confiar nos jogadores", enfatizou o comandante.

Por fim, Tencati foi questionado sobre quem será o novo dono da braçadeira de capitão. Uma vez que Edcarlos e Victor Ramos, que carregaram a tarja, foram desligados do time. "Para capitão a gente tem duas opções. O zagueiro Everton Senna que já trabalhou comigo. É responsável e tem o respeito do elenco. Eu tenho uma confiança nele, pois trabalhei com ele no Londrina. A outra opção é o Neto Baiano. A participação do Neto no vestiário tem sido fundamental para dar moral aos meninos", revelou.

*Sob a supervisão do editotr Nelson Luis

