Tencati intensifica treinos e fecha atividades na Toca do Leão

A semana promete na Toca do Leão. Além das eleições presidenciais, que acontecem quarta-feira, 24, o pensamento em campo já está no sábado, 27, na partida de estreia da Série B, diante do Botafogo-SP, no interior paulista.

Sem muitos motivos para estar confiante, já que não fez um bom início de temporada, o Vitória deve se apegar ao tempo “prolongado” de treinamentos preparatórios visando o torneio nacional. Mas o treinador Claudio Tencati não quer dar sorte ao azar. Está trabalhando a equipe durante esta semana inteira com portões fechados. Nada de espiões.

Não dar espaço à imprensa durantes as atividades evidencia que o comandante tem tentado, ao máximo, se proteger para a estreia na Segunda Divisão. Além de não deixar o esquema tático vulnerável, evita especulações da equipe nesta semana.

Com o time blindado dos olhos curiosos, Tencati comanda os treinos todos os pela manhã, em um horário compatível com o da partida em São Paulo, que será às 11h. Nesta segunda, conforme o clube, os jogadores realizaram um trabalho físico pela manhã e, à tarde, participaram de um coletivo tático.

*Sob a supervisão do editor Léo Santana

