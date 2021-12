Tencati fecha treino e mantém mistério no Vitória

Nesta terça-feira, 30, o elenco do Vitória deu continuidade à preparação para a partida de sábado, 3, no Barradão, contra o Vila Nova, pela 2ª rodada da Série B do Brasileiro. O treino foi realizado no estádio rubro-negro, e aconteceu no período da manhã, com portões fechados para a imprensa.

De acordo com a assessoria de imprensa do Leão, Cláudio Tencati comandou um trabalho tático separado por setores do time. No primeiro momento, o foco foi no sistema defensivo, com atividade em campo reduzido. Os jogadores de ataque também realizaram atividades específicas. Depois, o treinador testou algumas formações.

O único desfalque do treino desta terça foi o meia Ruy, que ainda se recupera de um estiramento muscular. O jogador nem desceu para campo, e passou apenas pelo departamento médico e academia.

Barradão

Paulo Carneiro e a diretoria do Vitória seguem com o desejo de levar alguns jogos do time para a Arena Fonte Nova, mas a estreia em casa na segundona será mesmo no Barradão. Depois da partida deste sábado, o Rubro-Negro volta a jogar como mandante apenas no dia 18 de maio, contra o São Bento-SP.

Enquanto isso, o Barradão será palco de uma rodada dupla, nesta quarta, 1º, com jogos do time sub-17 e feminino do Leão. As mulheres serão as primeiras a entrar em campo, às 15h. Mais tarde, às 18h, será a vez dos garotos da divisão de base.

As partidas são válidas pelo Campeonato Brasileiro de suas respectivas categorias. Para entrar no estádio, o torcedor deve levar 1kg de alimento não-perecível ou uma aposta da Timemania com o Vitória como time do coração.

