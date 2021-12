Tencati faz mistério sobre time, mas avisa que pode haver alterações

À véspera do confronto diante do Náutico, que pode definir o futuro do Vitória na Copa do Nordeste, o técnico Cláudio Tencati falou da importância do embate, em entrevista coletiva nesta sexta-feira, 29, e disse esperar contar com o apoio da torcida rubro-negra para conseguir a classificação às quartas de final.

"O sentimento do torcedor é normal pelos números de jogos sem vencer e pelas desclassificações, isso gera desconfiança no grupo atual. Quando cheguei, procurei trazer essa confiança e organização para o grupo interno e, consequentemente, para o torcedor [...] Precisamos trazê-los para o nosso lado", disse o comandante.

No entanto, apesar da campanha convocando o torcedor, até o início da noite desta sexta, apenas cerca de 2 mil ingressos haviam sido vendidos para o jogo deste sábado, 30, às 16h, no Barradão, de acordo com as parciais divulgadas pela assessoria do clube.

Para o duelo, Tencati preferiu fazer mistério com relação time titular que começará em campo. "Temos um time definido, mas não vou expor. Por ser um jogo decisivo para ambos os lados, é melhor mantermos esse sigilo, mas poderá haver alterações. Procuramos em um plano tático geral, melhorar a saída de bola, construir um jogo ofensivo e. ao mesmo tempo, ter uma segurança defensiva".

Joias da base

Entre os relacionados, dois jovens atletas oriundos da base figuraram pela primeira vez na lista divulgada pelo treinador. De acordo com ele, os meios-campistas Matheus Tenório e Paulo Vitor serão os primeiros de muitos que ainda atuarão com o time profissional.

"Existem outros que já treinam conosco, mas preferimos aguardar um pouco, porque sentimos eles meio 'acanhados'. Como a equipe não vem passando por um bom momento também, não quisemos transferir essa responsabilidade para eles", garantiu.

Futuro de Escudero

Em outro extremo, o experiente meia Escudero vem treinando na Toca do Leão há quase um mês, prazo determinado pela diretoria para definição do futuro do atleta. No entanto, o técnico do Rubro-Negro pediu que sua apresentação fosse prorrogada por mais uma semana.

"Escudero dispensa comentários, principalmente com o Vitória. Não podemos apagar tudo que ele fez em sua história, eu valorizo muito isso [...] Ele é um jogador extremamente qualificado, mas que precisa de mais tempo para ganhar ritmo e ser fundamental para o Vitória", afirmou Tencati.

Postura do time em campo

Quando questionado se o torcedor pode vir ao Barradão e esperar algo diferente, o comandante foi bastante incisivo em sua resposta. "A imposição do Vitória amanhã será até o último minuto, como foi diante do ABC, lá em Natal. Queremos aumentar ainda mais esse desempenho dentro de casa, amanhã contra o Náutico".

*Sob a supervisão do editor Nelson Luis

