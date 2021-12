Tencati é demitido do Vitória; novo técnico será anunciado nesta segunda

O técnico Claudio Tencati não faz mais parte do E.C.Vitória. O anunciou foi feito pelo clube neste domingo, 19. O presidente do Rubronegro, Paulo Carneiro, anunciará quem assume o cargo neste segunda-feira, 20, para a sequência do Campeonato Brasileiro da Série B.

De acordo com o Clube, a decisão da saída do técnico foi tomada pela diretoria, após a derrota do Vitória para o São Bento no Barradão.

"O clube agradece ao treinador pelos serviços prestados, com dedicação e profissionalismo desde o início dos trabalhos em março deste ano, e lhe deseja sucesso", informou o Vitória em comunicado oficial.

