Tencati dá ênfase a bolas paradas em treino na Toca do Leão

O elenco do Vitória seguiu com os treinamentos na Toca do Leão nesta sexta-feira, 10. Mais uma vez, o técnico Claudio Tencati comandou atividade fechada à imprensa, e manteve o mistério em relação à formação que mandará a campo contra o Guarani.

No início dos trabalhos, Tencati dividiu os jogadores em dois grupos e realizou um aprimoramento tático, com ênfase em bolas paradas e cobranças de faltas.

O meia Ruy, que está em fase de transição, o lateral Van e o atacante Caíque Souza, ambos em tratamento no departamento médico, não treinaram com o restante do grupo.

Na manhã deste sábado, 11, o Rubro-Negro faz a última atividade na capital baiana e, em seguida, viaja para Campinas, em São Paulo, onde finaliza a preparação no domingo, 12.

Em busca do primeiro triunfo fora de casa, o Vitória enfrenta o Guarani nesta segunda, 13, no estádio Brinco de Ouro, em partida válida pela 3ª rodada da Série B.

