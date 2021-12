Tencati comanda treino fechado na Toca e foca na defesa

O técnico do Vitória, Claudio Tencati, voltou a comandar atividade na Toca do Leão na manhã desta quarta-feira, 8, visando o duelo contra o Guarani, válido pela 3ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida será realizada no Brinco de Ouro, em Campinas, na próxima segunda, 13, data em que o clube comemora 120 anos de fundação.

Em busca do segundo triunfo seguido, situação que ocorreu apenas uma vez na temporada. Tencati realizou um treino fechado à imprensa nesta quarta. Na movimentação tática, o treinador focou no posicionamento defensivo dos atletas. A novidade foi a presença do volante Marciel, que participou de seu primeiro treino no Barradão.

Autor de dois gols na última partida do Leão, Ruan Levine reclamou de um cansaço muscular e foi poupado da atividade. Já o atacante Caíque Souza e o lateral-direito Van seguem em tratamento no departamento médico. O meia Ruy, recuperado de lesão, está em processo de transição.

Novo preparador de goleiros

O novo preparador de goleiros do time profissional do Vitória iniciou os trabalhos na Toca do Leão na manhã desta quarta. À tarde, Luciano Oliveira, que é formado na Toca e está retornando ao clube, foi apresentado oficialmente.

