"Temos um pacto para acabar o ano juntos", conta Kanu

Depois de uma série de Ba-Vis tensos, de troca de técnico e provocações de torcidas, o elenco do Vitória saiu fortalecido. Pelo menos, para Kanu. De acordo com o zagueiro, o entrosamento e carinho entre os atletas é tamanho que, após o bicampeonato, fizeram um pacto para continuarem juntos até o final do ano. A perspectiva para o Brasileiro é de mais mudanças, mas o zagueiro acredita que o elenco – com técnico novo ou não – vai dar conta do recado.

Depois de conquistar o bicampeonato baiano de casa cheia e de forma invicta, como você escolheu passar a folga?

O dia seguinte é sempre bom porque é sempre bom ganhar. Estou muito feliz, aproveitando bastante com a família, aproveito para passar um tempo com as pessoas que estão mesmo do nosso lado. Que sofrem na derrota, vibram com a vitória, que estão sempre do lado. Então nada é melhor do que comemorar um momento junto da família e das pessoas que querem mesmo o seu bem.

Então o dia foi de preguiça?

Que nada, hoje (segunda) acordei às 5h da manhã. Depois do jogo a gente não consegue dormir, tem a adrenalina do jogo, passa um filme na sua cabeça e você pensa o que fez de bom, o que pode melhorar.... Mas eu consegui dormir, fui almoçar com minha mãe, consegui resolver algumas coisas também... Porque amanhã (terça, 9) já recomeçamos o trabalho, para outro campeonato. Que acontece daqui a pouco.

Falando ainda um pouco deste campeonato que acabou, o Vitória passou por mudanças significativas na última semana e precisou se recompor de uma derrota na Fonte Nova para o rival. Isso chegou a desestabilizar o elenco?

Desestabilizar, não, porque temos um plantel com jogadores muito experientes, que já passaram por várias situações. Mas claro que as mudanças fazem com que a gente fique cansado psicologicamente, mentalmente, e também fisicamente. Claro que a gente sentiu um pouco. Mas nós, jogadores mais experientes, procuramos sempre conversar com os meninos. Para ajudar. Foi fundamental pra gente conseguir esse título. Mas a equipe da gente tem lideres que conseguem administrar bem. Mas foi difícil porque mexe com o psicológico, com tantas mudanças. A gente sentiu aquele baque com o Bahia na Fonte Nova no jogo de ida, mas graças a Deus no segundo tempo a gente voltou e empatou. E domingo a gente conseguiu levar o título.

Você fala muito em liderança. Você se considera um dos líderes do time, já que foi um dos quatro atletas que ficaram da equipe do ano passado?

Temos uma equipe com quatro, cinco líderes. Eu tenho meu papel e exerço minha liderança de uma forma, o Willian Farias de outra, Fernando Miguel de outra, Kieza também... O Cleiton Xavier também. O importante é que a criançada, a meninada, entenda e respeite, escute a gente, e isso é fundamental no processo do trabalho. E isso eles estão fazendo.

E para o Brasileirão, como está a preparação do elenco?

É para o Campeonato Brasileiro a gente vai focar. Amanhã (terça) voltamos a treinar e se preparar contra o Avaí. Mas temos um plantel bom, acredito que devem chegar novos companheiros para nos ajudar a fazer um bom Campeonato Brasileiro.

E ao que tudo indica chega técnico novo também, não?

Não sei se vai chegar treinador, não. Não foi anunciado ainda. Mas independentemente de ter treinador novo a gente tem que honrar nossa camisa, porque somos funcionários do clube. Mas no futebol não tem muito tempo para assimilar, são muitas mudanças, muda de treinador, de jogador... A gente tem que estar preparado para isso. Mas acredito que, se for pra chegar um treinador, vai chegar um novo treinador bom, e a gente vai abraçar o trabalho dele assim como vai ser com Wesley, se ele ficar. É uma pessoa boa, que tem qualidade. Mas mais importante é o Vitória, temos que buscar os objetivos do clube nesse ano.

Se dependesse de você, o que seria? Treinador novo ou manter Wesley?

Então, eu não prefiro nada, não sou eu quem manda (risos). Eu só tenho que jogar. Se eu pudesse preferir alguma coisa mudaria muitas coisas, mas não posso. A gente tem um plantel com bons jogadores, todos têm qualidade, independentemente do treinador a gente tem que ir lá e mostrar resultado, porque futebol é com resultado. O presidente, o diretor Sinval, que são as pessoas que tratam desse assunto, sabem o que é o melhor pro Vitória. A gente tem que ficar tranquilo, com a cabeça boa para trabalhar. Agora vem o Campeonato Brasileiro, é um campeonato competitivo que tem um plantel bom e a gente vai fazer um boa temporada.

Depois do jogo de domingo, vocês se abraçaram bastante. O grupo está fortalecido?

Então, a gente fez um elo entre nós, um pacto que a gente tem que acabar o ano com todo mundo no grupo. A gente tem uma amizade, um carinho com todos e isso facilita o entrosamento em campo. Tenho orgulho dos meus companheiros, orgulho de todos os jogadores. A gente dá a vida em campo e cada dia vai fortalecer e montar um grupo cada vez mais forte.

O clima tenso dos Ba-Vis, que resultou em briga com os jogadores do Bahia, amenizou um pouco?

Mudou um pouco, sim. Mas naquela confusão do Ba-Vi cada um defendeu seu ponto, seu escudo. Existe a rivalidade. Mas graças a Deus no domingo conseguimos um Ba-Vi de paz, um futebol alegre. E quem ganhou fomos nós, quem ganhou foi a torcida, que compareceu para assistir. E acho que isso é uma tendência. No Brasileirão quero muito que volte a torcida mista, tem que ter, é melhor para o torcedor. Se você é casada com alguém do Bahia e você é Vitória, tem que ter um espaço para vocês irem ao estádio juntos. Mas quem sou eu pra dizer, né?

