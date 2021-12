O elenco do Vitória deu sequência, nesta terça-feira, 17, à preparação para o jogo da volta diante do Internacional, pela 4° fase da Copa do Brasil, nesta quinta, 19, às 19h15.

No primeiro confronto, o Rubro-Negro perdeu por 2 a 1. Com isso, o Leão precisa vencer o segundo duelo por dois gols de diferença para seguir na competição. Caso o triunfo seja pela diferença de um gol, a vaga será definida nos pênaltis.

Nesta manhã, o técnico Vágner Macini comandou treino com portões fechados, na Toca do Leão. Na atividade, o elenco aprimorou cruzamentos, passe e principalmente finalização. O meia Neilton e o volante Fillipe Soutto fizeram um trabalho de transição e seguem em recuperação.

Logo após o treino, o meia Yago concedeu uma coletiva e usou o discurso de que a equipe não pode cometer os mesmo erros que cometeu nos jogos passados. Confira abaixo:

Da Redação "Temos tudo pra fazer um bom jogo e sair classificado", afirma Yago

