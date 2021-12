'Temos que ter mais atitude, sorte e não deixar o adversário jogar', diz Rodrigo Chagas

Estreando novo uniforme produzido pela marca própria do time (Nego), na primeira partida de 2021, o Vitória mostrou o velho futebol que vem causando aflição na torcida. No Barradão, na noite deste domingo, 3, o time dirigido por Rodrigo Chagas empatou em 1 a 1 com o Operário-PR, pela 32° rodada da Série B.

De volta ao comando técnico do elenco rubro-negro após quatro jogos, o agora treinador efetivo comentou sobre o desempenho do time que pode cair uma posição e terminar a rodada no 16° lugar, em caso de vitória do Náutico sobre o Confiança, nesta segunda-feira, 4.

"Temos que trabalhar bastante. O resultado, realmente, não foi o esperado. Vamos fazer dois jogos fora, contra uma equipe que está no topo da tabela e outra que está no meio. Sabemos que serão jogos difíceis, mas para melhorar nossa posição na competição, nós precisamos ganhar. A única solução que nos resta é ter resultados positivos", constatou Chagas, durante coletiva após o empate.

Sequência difícil

A próxima tarefa do rubro-negro na Série B não será nada fácil. Precisando vencer para se afastar da zona de rebaixamento, o Leão terá pela frente o líder da competição, o América-MG, forte na briga pelo título. Avaliando o desafio, o treinador deu a receita para conquistar um bom resultado em Belo Horizonte.

"Acredito que temos que ter mais atitude, um pouco mais sorte, não deixar o adversário jogar, tudo o que estamos conversando, tentando fazer com que os jogadores entendam. Nós não fizemos um jogo brilhante (ontem), poderíamos ter sido melhores. Mas contra o América precisamos tentar um algo a mais, ser diferente de todos os aspectos para que possamos trazer um grande resultado", pontuou.

Questionado sobre a escolha de Jonathan Bocão para a lateral-direita, Chagas explicou o que levou a tomar a decisão pelo atleta, que mais uma vez foi alvo de cobranças pela torcida devido a sua atuação abaixo da expectativa.

"Analisamos esse aspecto, pelo fato de ter um zagueiro improvisado na lateral-esquerda, o escolhido foi o Bocão, por ser mais ofensivo que o Leandro, que tem um comportamento defensivo melhor. Tivemos as baixas do Léo Morais e do Van. Utilizamos a opção que, dentro daquilo que estamos trabalhando, se encaixa melhor", finalizou.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

adblock ativo