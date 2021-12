"Temos que recolocar o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro", afirma novo contratado

O Vitória anunciou seu primeiro reforço para a próxima temporada. Trata-se do zagueiro Gabriel Silva, de 23 anos, que estava atuando pelo Internacional, e vem por empréstimo. O defensor chega para compor o elenco Sub-23 do rubro-negro, que, de acordo com o presidente do clube, Ricardo David, disputará o Campeonato Baiano 2019.

"A expectativa para a temporada é a melhor possível! Primeiro, temos que recolocar o Vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. É um clube gigante, histórico, que acumula boas campanhas e tem que estar disputando sempre a elite nacional", afirmou.

O jogador, que pertence ao Barra FC (Santa Cantarina), recebeu a proposta de renovação do Inter em outubro, quando vencia o contrato no clube gaúcho, mas o defensor optou pelo Vitória. De acordo com Gabriel, ocorreram algumas outras situações, mas o clube baiano era a primeira opção. "Agradeço bastante a confiança e esforço da direção", afirmou o jogador.

Gabriel assinou com o Vitória até 30 de novembro de 2019. O jogador está encaminhado com o clube baiano deste o início de novembro de 2018, mas as negociações para acertar o empréstimo foram até o final do mês, devido a disputa contra o rebaixamento.

O defensor chegou na Toca do Leão ainda no inicio de dezembro, quando a negociação se encerrou, mas o clube anunciou sua contratação apenas na última segunda-feira, 17.

"Conheci bastante do clube, já tenho treinado e me preparado para o ano que vem com alguns companheiros. A estrutura do Vitória é fantástica. Um clube super preparado, que oferta tudo de melhor aos atletas. Tenho gostado bastante deste início e tenho certeza que esse sentimento só vai evoluir à medida que me ambientar ainda mais", disse.

No Colorado, Gabriel trabalhou com o atual diretor de futebol do Leão, Jorge Macedo. Entre os atletas, o defensor não chegou a atuar ao lado de ninguém que esteja jogando ou já tenha jogado pelo rubro-negro. Em 2018, o defensor jogou contra o Vitória no Brasileirão de Aspirantes. A partida terminou em 1 a 1.

"Já tinha jogado algumas vezes aqui em Salvador. Inclusive, neste ano, enfrentei o Vitória pelo Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Tenho gostado bastante da Bahia e de Salvador e principalmente da população, que é bem acolhedora", comentou o zagueiro.

Problemas na defesa

O Vitória tem um problema, podemos afirmar como cronico, no setor defensivo. Nos últimos três anos - tempo que o time vinha lutando para não ser rebaixado para a segunda divisão -, o Leão tomou cerca de 249 gols.

Nesta temporada, foram 97 tentos sofridos. No Campeonato Brasileiro, foram 63 gols contra e 36 prós. O clube consagrou o terrível título da pior defesa do torneio. Ficando na frente do lanterna Paraná Clube, que terminou a competição com 14 pontos a menos que o Leão da Barra.

"Tem que olhar o passado com atenção, para que erros não se repitam. O segredo é trabalhar bastante e sempre com atenção e respeito. Isso a torcida e meus companheiros podem sempre esperar de mim. Trabalho duro e forte para desempenhar o melhor dentro de campo", finalizou.

* Sob supervisão da repórter Keyla Pereira

