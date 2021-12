"Temos plena convicção que podemos ser competitivos", afirma Bruno Pivetti

Efetivado pela diretoria do Vitória após a saída de Geninho, o treinador Bruno Pivetti, de 35 anos, terá a chance de comandar efetivamente uma equipe pela primeira vez. Elogiado pelo presidente rubro-negro, Paulo Carneiro, e pelos atletas do elenco, o técnico vem conduzindo os treinamentos do Leão desde o retorno aos trabalhos.

Em coletiva no Centro de Treinamento (CT) Manoel Pontes Tanajura, na manhã desta sexta-feira, 10, Pivetti falou da expectativa em relação à sua estreia à frente de um time profissional e as mudanças promovidas no elenco. Segundo o comandante, o time já possui uma espinha dorsal formada e o período de treinamento foi fundamental para ajustar alguns pontos, principalmente em relação à parte tática da equipe.

"Nós tivemos a limitação de seguir todos protocolos de segurança, principalmente aqueles que falavam sobre distanciamento social, mas conseguimos fazer um trabalho muito bom nessas três semanas, e acredito que a equipe têm as melhores condições", declarou.

Pivetti também falou de mudanças realizadas no estilo de jogo da equipe: "Buscamos muito o equilíbrio em todas etapas do jogo, que a equipe esteja confortável para atacar, tenha uma posse de bola agressiva, saiba construir de maneira curta, de maneira longa e que também tenha a devida consciência defensiva para se posicionar bem no campo".

Ressaltando a qualidade do elenco, o treinador avaliou as competições a serem disputadas pelo Leão e evitou falar sobre alternância do elenco. Lembrando que o clube desfez a equipe sub-23, que disputava o Campeonato Baiano.

"Nós temos um grupo muito forte, qualificado. Nós temos plena convicção que podemos ser competitivos em todas competições que disputarmos. O grupo do Vitória é um só e a equipe que tiver em campo, independente do campeonato, vai estar bem preparada para defender as cores do clube", afirmou.

Com passagem pelo futebol europeu, mais especificamente em 2013, quando foi assistente técnico de Paulo Autuori, no Lugodorets, da Bulgária, o treinador analisou o recente sucesso de treinadores estrangeiros no futebol brasileiro. "Creio que são confluências de fatores, obviamente que tem a qualidade e mérito individual de cada um, de cada treinador estrangeiro, mas também não adianta ter um bom preparo, ter boas ideias, uma boa metodologia de treino, se você não encontra um contexto favorável para aplicar suas ideias da melhor maneira. O cenário e o contexto precisam ajudar", frisou Pivetti.

*Sob supervisão do editor Vinícius Ribeiro

