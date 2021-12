"Tem que pôr a cabeça no lugar", avalia Marciel sobre má fase do Vitória

Estreante na derrota do Vitória no sábado, 18, em pleno Barradão, por 3 a 1 diante do São Bento, Marciel falou em entrevista coletiva na manhã desta segunda, 20, sobre as falhas que pôde perceber com relação a postura da equipe dentro de campo. Na partida, o Leão saiu na frente do time paulista, mas deixou os três pontos escaparem em definitivo na segunda metade do jogo.

"A gente começou bem. No segundo tempo, acho que a gente ficou muito aberto, recuou um pouco, e o adversário acaba vindo para cima. Ter paciência, que a gente vai melhorar. [...] A gente tentou ainda ir para cima, mas acabou tomando o terceiro. A gente deu uma caída, tem que melhorar isso", analisou.

Após a derrota, a situação de Cláudio Tencati no comando técnico do Rubro-Negro ficou insustentável. Com isso, na noite de domingo, 19, foi anunciado o desligamento do treinador junto a equipe.

"A gente não esperava (a demissão de Tencati). Equipe estava bem no primeiro tempo. A gente comandou o primeiro tempo praticamente todo. No segundo, a gente deu uma caída. Mas a demissão veio depois. A gente ficou sabendo ontem. Agora é erguer a cabeça e bola para frente. [...] A gente não conseguiu se despedir, só mandou um tchau para a gente no grupo", contou Marciel.

Curiosamente, em todas as derrotas sofridas pelo Vitória na competição, o clube baiano marcou o primeiro gol. No único jogo em que a equipe adversária abriu o placar foi, justamente, contra o Vila Nova-GO, onde o Leão venceu de virada por 2 a 1.

Na próxima rodada, o Rubro-Negro pode manter a escrita contra os times goianos e vencer o Atlético-GO, no domingo, 26, às 16h, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, pela quinta rodada do Brasileirão Série B.

" Contra o Atlético-GO vai ser um jogo difícil. Ainda mais em Goiânia. Time bom. Time que sempre briga para subir. Mas a gente tem que colocar a cabeça no lugar, ir com força para lá, para buscar esses três pontos", declarou o volante.

*Sob a supervisão da editora Maiara Lopes

adblock ativo