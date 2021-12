"Tem jogadores que não podem continuar", diz Tencati

O treinador do Vitória já pensa em reformulação. Com um tempo mais enxuto para organizar a equipe até a estreia na Série B do Brasileirão, que tem início no próximo dia 27 (sábado), Cláudio Tencati quer deixar as decepções no passado.

De acordo com o treinador, o time vai passar por mudanças. “Tem alguns jogadores que não podem continuar no Vitória. Vou dar foco àqueles jogadores que a gente tem intenção de permanecer”, disse Tencati, em coletiva nesta quarta-feira, 10.

O camandante do Rubro-Negro ainda falou dos problemas que o clube enfrenta lá na frente, a falta de referência no ataque. “A gente sabia das limitações técnicas, principalmente do setor de frente. Não à toa temos Edcarlos tem, se não me engano, três ou quatro gols, é o artilheiro do grupo, isso não pode, é absurdo para uma equipe com o recurso que deveria ter. Precisamos contratar nesse setor”, destacou.

