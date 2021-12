Técnico Vagner Mancini está de volta ao Vítória

Vagner Mancini, de 48 anos, foi oficializado nesta quinta-feira, 4, como o novo treinador do Vitória. Ele assinou até o final do ano e tem chegada em Salvador marcada para esta sexta, 5. À noite, vai ao Barradão acompanhar a partida contra o Atlético-GO. No domingo, 7, assumirá o comando do time.

Esta será sua terceira passagem pelo clube. Na primeira, em 2008, foi campeão baiano. Voltou no ano seguinte para conduzir o time em uma boa campanha no Brasileirão da Série A, quando o Leão terminou em 13º lugar.

O último trabalho de Vagner Mancini foi no ano passado, pelo Botafogo, quando acabou rebaixado à Série B. Mancini, teva passagen por equipes como Grêmio, Santos, Vasco, Cruzeiro, Sport, Náutico e Ceará, clube pelo qual foi campeão estadual em 2011.

Já o ponto alto de sua trajetória foi o título da Copa do Brasil de 2005, pelo Paulista de Jundiaí, logo no primeiro time que dirigiu na carreira. Outro bom momento foi em 2013, quando assumiu o Atlético-PR na zona de rebaixamento da Série A, em julho, e o conduziu à 3ª colocação, classificando-o para a Copa Libertadores.

Desde a demissão de Claudinei Oliveira, o Vítória é comandado pelo interino Wesley Carvalho. Foram três jogos no comando do time com dois triunfo no Barradão, contra Bragantino e Criciúma, e uma derrota fora de casa, diante do Botafogo.

