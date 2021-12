Vagner Mancini não é mais treinador do Vitória. A goleada sofrida pelo Leão para o Atlético-PR por 4 a 0, na tarde deste domingo, 29, na Arena da Baixada, foi o estopim para a demissão do técnico. O anúncio foi feito pelo presidente do Rubro-Negro Ricardo Davi, em entrevista coletiva logo após o fim da partida, e oficializado por meio de nota no site oficial do clube.

Léo Santana l A TARDE SP Técnico Vagner Mancini é demitido do comando do Vitória

Mancini havia completado um ano à frente do clube na última semana, mas estava bastante pressionado no cargo, principalmente, após a derrota no último domingo, 22, no Ba-Vi. Ele deixa o Rubro-Negro com 5 derrotas em 5 clássicos nesta sua quarta passagem pelo clube.

O técnico se despede do Barradão após 66 jogos, com 28 vitórias, 15 empates e 23 derrotas. A diretoria do Leão deve se apressar para anunciar o nome de um novo profissional para o cargo, já que o Vitória volta a campo no próximo domingo, 5, às 16h, diante do Cruzeiro, no Barradão.

