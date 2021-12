Técnico Ricardo Drubscky é demitido do Vitória

O comando de Ricardo Drubscky no Vitória chegou ao fim nesta segunda-feira, 9. O treinador foi demitido um dia após o empate sem gols contra a Juazeirense, fora de casa. O anúncio foi feito no site oficial do clube nesta tarde.

A permanência de Drubscky na Toca do Leão era uma incógnita, devido ao seu aproveitamento nesta temporada não ser satisfatório para os dirigentes do clube e para parte da torcida rubro-negra.

Ele comandou o Leão em 12 jogos (seis pelo Campeonato Baiano, quatro pela Copa do Nordeste e dois amistosos), obtendo um aproveitamento de 63%: 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas.

Apesar de não alcançar os resultados esperados, Drubscky deixa o time classificado para as quartas de final do Baianão, além da liderança do Grupo A no Nordestão. Nesta quarta, 11, o Leão enfrenta o Serrano, no estádio Lomanto Júnior, sob o comando de Carlos Amadeu, técnico do time sub-20, pelo torneio reginal.

A diretoria rubro-negra se reuniu ainda nesta tarde para definir um novo nome para o cargo. Os cogitados para a vaga são Jorginho, ex-auxiliar técnico de Dunga na Copa de 2010, Adilson Batista e Enderson Moreira.

