Técnico Ricardo Drubscky deve valorizar base do Vitória

A divisão de base do Vitória está mais valorizada. Se depender da nova comissão técnica, suas crias serão bastante lembradas na próxima temporada. Neste ano, apenas o volante José Welison representava a garotada. Em 2015, o número promete aumentar significamente.

O treinador Ricardo Drubscky tem fama de revelar e promover jovens talentos. Neste ano, no Goiás, ele foi responsável pelo surgimento do atacante Erik, revelação no Campeonato Brasileiro. Ele trabalhou basicamente com a produção das categorias de base, pois o clube goiano cortou de maneira drástica o investimento no elenco profissional.

No Leão, o técnico terá situação parecida. Após a queda, a diretoria pretende apostar mais na base, economizando na vinda de atletas considerados medalhões. Nesta transição, Drubscky terá um importante reforço para trabalhar com a garotada: Carlos Amadeu. O agora ex-treinador do time sub-20 foi efetivado como auxiliar técnico fixo da equipe principal.

"A pretensão é aproveitar o que temos de melhor na base. Farei parte deste projeto, ajudando Ricardo Drubscky nesta transição dos atletas para o profissional. Ajudarei no que for preciso, principalmente nas informações dos atletas. Ainda não conversei com Ricardo, mas sei que ele tem um tratamento especial com a base", afirmou Amadeu.

Campeão da Copa do Brasil Sub-20 em 2012, ele também faz parte de outro projeto para 2016. A próxima temporada servirá como preparação para Amadeu assumir outro posto.

"Este ano será de muito trabalho, auxiliando Ricardo Drubscky no que for preciso. Este será meu papel. Conversei com (o gerente de futebol) João Paulo, e a ideia é me preparar para assumir o posto de treinador em 2016. Ano que vem, farei apenas este papel de auxiliar. Foi até uma exigência minha não ser aproveitado nem como interino. Apenas como auxiliar técnico", disse.

Carlos Amadeu adiantou que serão promovidos o lateral direito Guilherme, o zagueiro Maracás e o meia-atacante Wellington e o atacante Léo Ceará.

"Outros nomes, como o goleiro Ronaldo, o zagueiro Vinícius e o meia David, serão testados", completou Amadeu.

O Vitória já teve um projeto parecido. Após experiências nos anos anteriores, Ricardo Silva tornou-se treinador no início de 2010 e, além de conquistar o Baianão daquele ano, foi finalista da Copa do Brasil, perdendo a final para o Santos de Neymar, Ganso e Robinho.

Apresentação

Drubscky será apresentado oficialmente segunda-feira, 15, junto com a comissão técnica.

O elenco rubro-negro iniciará pré-temporada em 5 de janeiro. Jogará Estadual e Copa do Nordeste a partir de fevereiro.

