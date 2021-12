Técnico Ney Franco mira o título nacional em 2014

Este ano o projeto era conquistar uma vaga na Libertadores. Foi por muito pouco. Porém, o técnico Ney Franco garante que 2014 o projeto é mais audacioso. Para o treinador, 2014 será o ano que o Vitória, enfim, poderá conquistar um título nacional.

"Primeiramente, é tentar renovar com maioria desse elenco. Finalizamos com um grupo muito grande, não dá para ficar com todos. Porém, aqueles que tiveram uma sequência maior, pedi para diretoria que tentasse renovar com 100% ou 90% do grupo. Vamos entrar nessa Copa do Nordeste para tentar o título e preparando a equipe para um título nacional. Se começarmos, como terminamos o campeonato, entramos na Copa do Brasil e Sul-Americana com chances", disse Ney Franco após o jogo.

Agora de férias, o treinador do Vitória para 2014 ainda avisa aos concorrentes. "Apresentamos para o Brasil alguns jogadores com talento. Ficamos bastante orgulhosos. Saio de férias com sentimento de dever cumprido e com a certeza que entraremos em 2014 com a mesma disposição", garantiu Ney. O retorno do elenco será em janeiro.

Jogadores satisfeitos com rendimento

De desconhecido a um dos destaques no ano, Cáceres assegurou que o Leão foi uma das melhores surpresas na competição. "Fizemos uma campanha boa. No campeonato ninguém acreditava na gente, só nós mesmos. Agora é descansar e pensar na próxima temporada", completa. O goleador Dinei não esconde a satisfação pela campanha, dando ao elenco a alcunha de 'Time de Guerreiros'. "Todos estão de parabéns por essa bela campanha. Ficamos triste, pois queríamos colocar o Vitória na Libertadores. Mas não podemos deixar de valorizar essa campanha"

