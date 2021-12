O treinador interino do Vitória, João Burse, gostou da atuação de sua equipe no empate em 1 a 1 com o Cruzeiro, na tarde deste domingo, 5, no Barradão. Em entrevista coletiva logo após a partida, o comandante enalteceu o segundo tempo do Leão e viu seu time superior no total do jogo.

“Os próprios atletas se cobram, fizeram uma grande semana e hoje conseguiram transferir isso para o jogo, principalmente no segundo tempo. Na verdade, foram poucas sessões de treinamento, estou como interino, à disposição do clube para ajudar com os atletas e fizemos um jogo bom. Oscilamos no primeiro tempo, mas tivemos um volume de jogo legal, criamos bastante e tivemos posse de bola”, disse.

Questionado sobre a continuação do seu trabalho à frente da equipe, Burse despistou: “O que me passaram até agora é que vou continuar como (treinador) interino, estou à disposição do clube, a reapresentação é terça-feira, qualquer mudança estarão me avisando”.

O Vitória volta a campo diante do Grêmio, no próximo domingo, 12, às 19h, diante do Grêmio, na Arena do Grêmio, pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro. O volante Arouca, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, está fora do confronto em Porto Alegre.

Técnico interino elogia atuação do Vitória e despista sobre continuidade | Foto: Divulgação/ATarde

