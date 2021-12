Técnico e jogadores do Uruguai ganham camisa do Vitória

Com foco na Copa América, a Seleção Uruguaia segue a preparação na Toca do Leão de olho na partida deste sábado, 29, diante do Peru, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador. A Celeste desembarcou na capital baiana na quarta-feira, 26.

Após a atividade da seleção, o goleiro uruguaio Martin Rodriguez, recém-contratado pelo Vitória, resolveu presentear os compatriotas. Depois de uma longa conversa com o treinador Óscar Tabarez, o arqueiro entregou ao comandante uma camisa do clube. Além do técnico, as estrelas Luís Suarez e Edinson Cavani ganharam o manto rubro-negro.

O motivo para tanta tietagem é que o novo goleiro do Leão já teve passagens pela Celeste. Martin Rodriguez defendeu a seleção uruguaia no Mundial Sub-20, realizado em 2009, e no Pan-americano de Guadalajara, em 2011.

