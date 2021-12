Técnico do Vitória usa formação defensiva diante do Ceará

Após ser eliminado em dois anos consecutivos contra o Ceará pela Copa do Nordeste, a cautela pode ser a melhor solução para não repetir o vexame pelo terceiro ano seguido. Para o duelo contra os cearenses, pelas semifinais do Regional, no Castelão, o Leão terá um meio-campo de forte marcação. Prevenir é melhor que remediar...

Com a convocação do volante Flávio, que costuma se aventurar ao ataque para a seleção sub-20, o Vitória o perdeu pelos próximos três jogos, incluindo os dois contra o Ceará. No treino desta segunda, 6, o técnico Claudinei resolveu não inventar muito e colocou o mais defensivo Luiz Gustavo para preencher o desfalque. Na zaga, Ramon retorna e joga ao lado de Ednei.

A formação é cautelosa, mas pode enganar. Luiz Gustavo tem dois gols em três jogos na temporada. E o ataque permanece com três homens: Vander, Rhayner e Neto Baiano. Porém, este trio ainda não está confirmado. Vander está gripado e chegou a sair no meio do treino para a entrada de Escudero.

Outro aspecto positivo é a marcação adiantada que Claudinei pretende fazer. No coletivo de ontem, o treinador forçou a pressão na saída do time reserva e espera a mesma coisa contra o Ceará. Para isto, todos terão que marcar, incluindo a turma ofensiva. Depois do treino, Jorge Wagner, Rhayner e Neto Baiano treinaram chute de bola parada exaustivamente.

Confirmado na lateral esquerda, Mansur esteve nos vexames de 2013 e 2014, ambas com o Vitória sendo eliminado com goleada. Desta vez, o ala acha que será diferente. "Estamos preparados para esses jogos. Serão duas decisões e o lado psicológico contará muito. Nosso grupo é experiente e vai saber lidar com a pressão. Temos que entrar em campo calmos e buscar a vantagem na volta", assegura.

O Leão ainda treina hoje antes da viagem para Fortaleza. Caso não ocorram imprevistos, o time baiano entra em campo com Fernando Miguel, Romário, Ramon, Ednei e Mansur; Amaral, Luiz Gustavo e Jorge Wagner; Vander, Rhayner e Neto Baiano.

Mudança

A CBF mudou nesta segunda o dia do duelo entre Vitória e Anapolina, pela Copa do Brasil. O jogo de volta permanece no Barradão, às 19h30. Porém, sai do dia 15 de abril para 14, uma terça. O motivo foi o ajuste na grade de programação do canal Sportv, emissora detentora dos diretos de transmissão. O Leão venceu a partida de ida, por 2 a 1.

