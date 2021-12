Técnico do Vitória tenta explicar goleada e despista sobre futuro

O técnico interino João Burse tentou explicar mais uma goleada sofrida pelo Vitória no Campeonato Brasileiro, após a derrota de 4 a 0 para o Grêmio, na noite deste domingo, 12, na Arena do Grêmio. Em entrevista coletiva logo após a partida, o comandante rubro-negro destacou que não faltou vontade dos jogadores no embate e que houve “descuidos” para o placar elástico.

“Difícil, treinamos durante toda a semana, empenho não faltou por parte de todos os atletas. Infelizmente em alguns momentos a gente se descuidou e acabamos tomando os gols, o primeiro, logo o segundo, que desestabilizou a equipe não conseguimos nos encontrar no jogo”, disse.

O treinador não quis apontar culpados pelo resultado negativo e dividiu a má atuação com todo o elenco. “É hora de dividir as responsabilidades, não adianta apontar A ou B, estamos todos no mesmo barco e a responsabilidade é dividida por todos nós. Acredito que são atletas que estão se dedicando, procurando melhorar. Falta de empenho não é, infelizmente as coisas não aconteceram aqui hoje”, completou.

Por fim, Burse despistou sobre sua continuidade à frente do Vitória. “Sou funcionário do clube, estou à disposição do clube para o que precisar”, encerrou o profissional.

