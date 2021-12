Técnico do Vitória reafirma que não poupará jogador

O Campeonato Baiano chega em sua reta final e o calendário começa a apertar: os três últimos jogos da segunda fase serão disputados dentro de uma semana. O Vitória recebe o Juazeiro neste domingo, 21, depois encara o Feirense na quarta-feira, 24, e fecha a segunda fase com o Bahia, no domingo, 27.

Por vezes, o pouco tempo de descanso entre os jogos costuma expor os atletas a novas lesões. Mas esta não é a primeira preocupação da comissão técnica rubro-negra.

Em entrevista coletiva que concedeu após as atividades desta sexta-feira, 19, na Toca do Leão, o técnico Caio Júnior voltou a afirmar que não poupará jogadores e que pretende lançar o seu time sempre com força máxima.

"Não vou poupar. Sempre vou escalar o que tiver de melhor à disposição. Aprendi que o jogo mais importante é o próximo. O jogo contra o Juazeiro é uma decisão. Depois vamos analisar quem está 100% para o jogo com o Feirense", disse Caio Júnior.

O treinador comentou também a respeito das situações do atacante Marquinhos e do volante Luís Alberto, que apresentam cansaço muscular e podem aumentar a lista de desfalques para o jogo contra o Juá.

"Vamos ver amanhã (neste sábado). Ele (Marquinhos) e Luís Alberto dependem que como vão estar. Quero que eles treinem normalmente. A resposta deles é que vai definir se vão jogar ou não", adiantou.

Como prováveis substitutos, Caio Júnior já elegeu Gabriel Soares e Willie ou Vander, e explicou o porquê da escolha entre os dois meia-atacantes: "Dentro das características que a gente vem jogando, Maxi, Willie, Marquinhos e Vander são jogadores parecidos".

