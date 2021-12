Técnico do Vitória nega demissão: "informações falsas"

O técnico do Vitória Carlos Amadeu negou, através da sua assessoria, o pedido de demissão após a derrota do Leão para o São Bento na noite desta terça-feira, 17, em São Paulo.

Informações iniciais dão conta que não houve reunião e nem contato com presidente do clube, Paulo Carneiro, para tratar do assunto.

Em contato com o Portal A TARDE, a assessoria do Vitória também nega a demissão de Carlos Amadeu. Segundo a assessoria do treinador, as notícias são falsas e não passam de um boato.

adblock ativo