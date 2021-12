Técnico do Vitória interessa ao Fluminense

A diretoria do Fluminense começou a planejar o futebol do clube para 2014 e a prioridade é acertar com o novo treinador. O clube intensificou as negociações com Ney Franco. O técnico do Vitória é o preferido de Felipe Ximenes. O dirigente trabalhou com o treinador no Coritiba e ambos tem um bom relacionamento. Porém, Ney tem contrato até o final de 2014 com o Rubro-Negro baiano.

Peter Siemsen, presidente do Flu, também tem simpatia por Ney, a quem tentou contratar no fim do ano passado, logo depois da saída de Abel Braga. Outro nome que corre por fora é de Cristóvão Borges, que recentemente deixou o Bahia.

Enquanto um novo nome não é anunciado, Celso Barros, presidente da Unimed, principal patrocinadora do Tricolor, tenta convencer Peter a procurar Renato Gaúcho, que deixou o Grêmio recentemente e está em disponibilidade no mercado.

Porém, o nome dele encontra muita resistência por parte dos conselheiros. Tite, que deixou o Corinthians, foi sondado, mas a informação recebida é que ele estaria muito perto de um outro clube.

adblock ativo