Técnico do Vitória espera por melhor sorte diante do Ceará

Na próxima fase, pelo 3º ano consecutivo, o Vitória terá o Ceará como adversário na Copa do Nordeste. E, o retrospecto não é nada favorável para o Leão, que em 2013 e 2014, acabou eliminado nas quartas-de-final do torneio.



Agora, no reencontro entre as duas equipes é na semifinal, e o técnico Claudinei Oliveira espera por um desfecho feliz a favor dos rubro-negros. "Não vai ser fácil eliminar o Ceará. Eles estão fazendo uma grande campanha e será difícil, mas vamos lutar para chegarmos a final e sermos campeões", comentou.

Questionado sobre a possibilidade de encarar o arquirrival Bahia numa possível final, o técnico do Vitória preferiu manter a cautela. "Primeiro, prefiro ganhar do Ceará. Não vou projetar nada, até porque seria deselegante de minha parte", disse Claudinei Oliveira, que aproveitou para elogiar o bom futebol apresentado pelo time vermelho e preto.



"Fiquei feliz. O time tocou a bola e mostrou-se eficaz. Isso mostra que o grupo entendeu o que pedimos. Lógico que tem muita coisa a evoluir. Vou rever a partida e analisar o que pode ser melhorado", concluiu.

Destaque do jogo, com participação direta em três dos quatros gols do Rubro-Negro, o atacante Rhayner festejou sua boa atuação. O camisa 11 ainda revelou que ouviu o conselho do meia Jorge Wagner momentos antes de marcar seu primeiro gol de falta como profissional.

"Jorge Wagner falou comigo que o goleiro ia se movimentar para o canto da barreira, confiei nele e fui feliz na cobrança", contou Rhayner, que será avaliado nesta segunda-feira, 30, após deixar a partida se queixando de dores na coxa direita.

