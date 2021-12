Técnico do Vitória elogia vinda de novo meia

Mesmo ainda no calor da derrota diante do Goiás no último domingo, 7, o técnico Caio Júnior não escondeu a satisfação pelo novo reforço do Leão para a temporada. O meia Camacho assina nesta segunda-feira, 8, com o Leão com o aval do comandante.

"O Camacho é ídolo na Arábia Saudita, onde trabalhou em vários clubes em alto nível, sempre com títulos. Joguei a Liga dos Campeões da Ásia contra ele. Um meia sempre faz falta e espero a colaboração dele", declarou Caio.

O atleta tem chegada prevista para esta segunda e já deve fazer exames físicos. Sua apresentação pode acontecer ainda hoje, caso seja aprovado pelos médicos. "É um atleta de alto nível. Jogou todas as partidas desde que estivemos acompanhando. Sempre foi o destaque da Arábia pelas equipes em que passou e merece nossa confiança. É um atleta que vai ajudar muito pela sua experiência e capacidade", alegou o diretor de futebol Raimundo Queiroz.

Marcelo Ramiro Camacho atua no futebol árabe desde 2004, quando foi defender o Al Hilal. Defendeu também clubes como Al-Ahli Jeddah e Al-Shabab, seu último clube e onde conquistou o posto de ídolo do país dos camelos.

O último jogo do meia de 33 anos foi no dia 27 de abril deste ano. No Brasil, Camacho foi destaque na Série B defendendo o Botafogo. Também atuou pelo time de Zico (ZFC), Bangu, Volta Redonda e Grêmio.

Sobre outros reforços, Queiroz prefere pregar a cautela. "Estamos avaliando cada oportunidade como esta que concretizamos. Temos que avaliar profundamente cada jogador para não erramos. Estamos no caminho certo", completou o diretor, que ainda deve trazer outro lateral-esquerdo.



