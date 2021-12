Técnico do Vitória admite: "Foi uma tarde desastrosa"

Sereno, o técnico Caio Júnior evitou fazer grandes reclamações ou críticas após a goleada e eliminação para o Ceará. O treinador assumiu que sua equipe teve uma atuação muito aquém do esperado. Porém, o treinador colocou o árbitro Gilberto Rodrigues Castro Junior como um dos responsáveis pela derrota de seu time.

Por sinal, o árbitro pernambucano precisou ser escoltado por policiais até o vestiário da praça esportiva. Neste percurso, acabou sendo alvo de xingamentos de parte da comissão técnica rubro-negra e atletas do Vitória. "Fizemos o melhor primeiro tempo desde que estou aqui. A equipe estava muito coordenada, equilibrada. O lance do gol do Cajá, que vi na TV e foi normal, mudou a história do jogo. Me revolto quando vejo o árbitro com algum tipo de intenção. Ainda houve o pênalti em cima do Dinei, não marcado", reclamou Caio Junior.

Em seguida, o comandante - que assim como Renato Cajá e Escudero, foi expulso -, admitiu erros de marcação do time. "A responsabilidade é minha, como treinador, quando a equipe falha. Foram gols de falhas nossas e eu tenho que assumir a culpa. Foi uma tarde desastrosa", disparou.

Além da atuação do árbitro, os 11.494 torcedores, que antes de a bola rolar esbanjavam otimismo nas arquibancadas do Barradão, foram embora revoltados, questionando o desempenho do zagueiro David Braz.



