Técnico do Vitória adianta estreia de Diego Renan

Sem opções que possam tirar o Vitória de uma crise, o treinador Claudinei Oliveira resolveu antecipar a estreia do lateral esquerdo Diego Renan. Sem atuar em jogos oficiais desde novembro do ano passado, quando defendia o Vasco, o jogador confessou não estar na melhor forma física, mas garante que pode ajudar a equipe.

"Não estou 100%, mas quase isso. Estou há quase cinco meses sem partida oficial. Falta um pouco de ritmo de jogo. Mas, se depender de mim, comprometimento e entrega não vão faltar. O Claudinei não conversou comigo. Não teve contato, mas, se precisar, estou preparado para ajudar", assegurou Diego Renan.

O novo contratado ainda não sabe se entra na lateral esquerda, no lugar de Mansur, ou na direita, onde ele também atua, no lugar do improvisado Luiz Gustavo. Apenas nesta terça-feira, 12, Claudinei Oliveira definirá as mudanças.

O time treinou na manhã desta terça e viaja no início da tarde para Arapiraca, onde enfrenta o ASA, quarta, 13, pela Copa do Brasil.

Saída?

A diretoria não confirmou a saída de Alexi Portela Júnior da presidência do Conselho Fiscal. Apesar de noticiado em sites esportivos, o Vitória, por meio de sua assessoria, garantiu que não recebeu nenhum pedido formal do ex-presidente do clube, que manteve seus celulares desligados na segunda, 11.

O atual mandatário, Raimundo Viana, também não atendeu os telefonemas.

