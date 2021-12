Técnico do Sub-20 do Vitória prega cautela na final

Sem clima de 'já ganhou', o rubro-negro baiano está pronto para mais 90 minutos que pode definir o Vitória como primeiro campeão da Copa do Brasil Sub-20.

A partida deste sábado, 15, será na Arena do Jacaré, região Metropolitana de Belo Horizonte, às 20 horas. O Leão terá que enfrentar o Atlético Mineiro, que perdeu na partida de ida, por 4 a 1, no Barradão.

Para perder a taça da competição, o Leão deveria perder de pelo menos 3 a 0 para sair de Minas frustrado. Um novo 4 a 1, mas para o Galo, leva a disputa para os pênaltis.

Mesmo com tanta vantagem, o técnico Carlos Amadeu prega que não tem nada ganho. "O Atlético está na final porque mereceu e teve seus méritos. Os jogadores sabem disso e sabem que no futebol não existe o já ganhou. Vamos jogar na casa adversária com a torcida dela empurrando, como a nossa fez no Barradão. Temos que ter cautela e jogar como se não existisse vantagem", garantiu o treinador, que fez o último treino nesta sexta-feira, 14, na Toca da Raposa, em Belo Horizonte.

Dúvida - Mesmo com o corte de Willie, Carlos Amadeu não teve dúvidas no ataque. Os artilheiros Alan Pinheiro e Marconi estarão juntos na frente. O problema maior é na lateral direita.

Dimas recebeu o terceiro amarelo na partida da última terça e deixou uma lacuna na ala. Guilherme é o mais cotado. Caso seja escolhido, o time entra com Gustavo, Guilherme, Josué, Matheus e Mansur; Edson Magal, Gabriel Soares, Mauri e Arthur Maia; Marcone e Alan Pinheiro.

adblock ativo