Técnico do Sub-20 assume interinamente o Vitória

O treinador do Vitória até a partida contra o Palmeiras, domingo, 18, em Pituaçu, será Carlos Amadeu, técnico da equipe sub-20. No entanto, no máximo, até o fim da semana, a diretoria rubro-negra espera anunciar o substituto de Ney Franco, que pediu demissão nesta segunda-feira, 12, para assumir o Flamengo.

O diretor de Futebol do Leão, Felipe Ximenes, não desgrudou do celular após a saída de Ney, em busca do novo comandante. "Ele (Amadeu) vai dirigir o time, mas o Vitória está à procura de um treinador", disse.

Entre o nomes especulados para assumir o comando rubro-negro estão Gilson Kleina, demitido do Palmeiras na semana passada, e Dorival Júnior, parado desde dezembro, quando foi mandado embora do Fluminense.

Segundo o vice-presidente do rubro-negro, Epifânio Carneiro, o pedido de demissão de Ney Franco pegou a diretoria de surpresa, pois ele ainda tinha contrato até o fim da temporada.

Ney comandou o Vitória em 47 jogos e obteve 58% de aproveitamento. Foram 22 triunfos, 16 empates e nove derrotas. O time marcou 87 gols e sofreu 63.

adblock ativo