Técnico do Figueirense está na mira do Vitória

O Leão já cutucou o primeiro treinador para, quem sabe, aportar na sua Toca. Argel Fucks, que livrou o Figueirense do rebaixamento, é o nome dele. Mas, por enquanto, foi só uma sondagem do rubro-negro.

Quem garante que não houve proposta é o presidente Carlos Falcão. "Houve um contato feito pelo Marcos Moura [diretor de futebol], mas sem proposta. Foi uma sondagem. Ele está negociando com o Figueirense e está aguardando para ver se o presidente de lá será mantido", disse.

Por falar em Marcos Moura, ele e João Paulo Sampaio estão mantidos no departamento de futebol rubro-negro, apesar do fracasso. "Disse para eles que não haviam me dado o resultado que queríamos, mas, como iniciaram o trabalho no meio da temporada, vamos dar mais uma chance para que eles recomecem na próxima temporada", falou Falcão. A dupla foi responsável pelas contratações de Marcinho, Luís Aguiar, Roger Carvalho, Júnior Fernández e Beltrán.

O lateral Juan, que tem contrato até 2015, vai mesmo ser emprestado. Falcão revelou, também, que tentará com o Palmeiras a permanência de Luiz Gustavo. Ele, por sinal, é o único dos que têm contrato encerrando este mês que a cúpula do Vitória deseja contar para o ano que vem. "Ele disse que não se importa em jogar a Série B", contou Falcão.

