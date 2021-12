Técnico do Bahia garante esforço por 'ajuda' ao Vitória

Vitória e Bahia entram em campo nesta sexta-feira, 19, às 15h, em Salvador, pela última rodada da segunda fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. O rubro-negro precisa vencer a já eliminada Ponte Preta no Barradão e torcer para o arquirrival, sem chances de obter a única vaga do grupo à final, derrotar o líder Cruzeiro em Pituaçu.

O técnico tricolor, Aroldo Moreira, afirma que, se depender do seu time, a Raposa perderá. Mesmo sem possibilidade de se classificar, o Esquadrão usará seus titulares.

"Não existe isto (de prejudicar o Vitória). Eu trabalho como formador de atletas. Como vou pedir para eles entregarem o jogo? Formo atletas para serem bons jogadores e com caráter. Posso garantir que vamos entrar em campo para vencermos o Cruzeiro. Desde que assumi o sub-20 do Bahia, não sabemos o que é perder em casa: em Pituaçu ou na Fonte Nova. Não será diferente agora", prometeu Moreira, que já trabalhou no Vitória duas vezes.

"Somos rivais quando nos enfrentamos. Conheço os funcionários do Vitória, não do Cruzeiro", completa.

Combinação

Com 10 pontos, o clube mineiro pode avançar à final até se perder do Bahia e o Leão vencer a Macaca. O motivo é o saldo de gols. Enquanto a Raposa quatro de crédito, o Vitória está zerado.

Um exemplo: se o Leão bater a Ponte Preta por 2 a 0, deverá torcer para que o arquirrival aplique o mesmo placar. O Leão igualaria o saldo cruzeirense, mas assumiria a liderança por causa do número de gols marcados.

O Fluminense, que ganhou do Flamengo por 2 a 0 no clássico desta quarta, terminou na ponta da outra chave e se assegurou na decisão do Brasileiro Sub-20. Vasco e Palmeiras eram os outros integrantes desse grupo.

