Técnico da Seleção se encontra com dirigentes do Vitória

O treinador das categorias de base da Seleção Brasileira, Alexandre Gallo, esteve no Barradão neste sábado, 6, e participou de uma reunião com dirigentes do Vitória. No encontro, ele realizou uma palestra com o diretor da divisão de base do Leão, Epifânio Carneiro, o coordenador, João Paulo Sampaio, e técnicos das categorias.

Gallo esteve no Barradão para conhecer as categorias de base do rubro-negro e disse que a CBF não se preocupa exclusivamente com o talento do jogador. Segundo o treinador, o comprometimento com o projeto e o caráter do atleta são pontos decisivos para futuras convocações. O técnico garantiu retornar a Salvador no mês de agosto para realizar uma palestra com os jogadores das categorias de base do Leão.

Dentre os nomes revelados pelo time nos últimos anos, o maior destaque é o zagueiro David Luiz, que formou na base do Vitóra e hoje atua no Chelsea. O defensor é cobiçado por Bayern de Munique e Barcelona e foi titular na campanha vitoriosa da Seleção Brasileira na Copa das Confederações.

