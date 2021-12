Técnico da base do Leão assume a seleção brasileira sub-17

O técnico Carlos Amadeu, da divisão de base do Vitória, assumiu nesta quarta-feira, 6, a seleção brasileira sub-17, após saída de Caio Zanardi. O antigo treinador venceu o Campeonato Sul Americano, porém foi dispensado por conta de processo de reformulação da seleção, de acordo com a CBF.

"É uma satisfação muito grande trabalhar na seleção brasileira sub-17 que, na realidade, encaro como uma convocação. Eu jamais negaria uma convocação à seleção brasileira, onde eu teria a oportunidade de representar o meu país", falou Amadeu em vídeo oficial da CBF.

O novo treinador da seleção, conhecido por revelar jogadores com grande qualidade técnica na Toca do Leão, tem logo de início um desafio: conquistar o Mundial da categoria, que acontecerá em outubro, no Chile. Antes disso, a equipe disputa torneios menores fora do país e amistosos.

"Estamos fazendo a primeira convocação para iniciarmos o trabalho na segunda-feira. Vamos observar um grupo de atletas que não jogaram o sul americano ou que jogaram, para que gente possa ainda mais fortalecer esse grupo que vai pro mundial. Na próxima semana, faremos três amistosos e depois viajamos para Coreia para disputar um torneio", contou.

Veja vídeo com o novo treinador da seleção sub-17:

