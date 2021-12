Técnico comemora acerto de Andrigo com o Figueirense

O meia Andrigo já está de malas prontas para sair do Vitória. Bastante criticado pelo torcedor Rubro-Negro, o atleta assinou nesta quinta-feira, 30, sua rescisão com a equipe baiana.

No entanto, o jogador não ficará fora do mercado. O próximo destino de Andrigo será o estado de Santa Catarina, mais especificamente, o estádio Orlando Scarpelli, do Figueirense.

Após confirmar as negociações com o meia, o técnico do Alvinegro catarinense comemorou, em entrevista coletiva, o acerto com o atleta.

“Ele finaliza bem, também joga pelo lado de campo, é versátil e competitivo. Só jogou Série A do Campeonato Brasileiro, é um jogador jovem, mas com rodagem, também jogou na seleção de base. Vai agregar valor técnico. É um atleta que será muito útil na sequência da temporada”, afirmou o treinador Vinícius Eutrópio.

Andrigo chegou ao Vitória junto ao zagueiro Thales, na negociação em que repassou Neilton ao Internacional. O intuito do acerto foi enxugar a folha do clube, devido ao alto salário recebido pelo atacante que atuava no Leão. Com a camisa Rubro-Negra, Andrigo atuou em 18 partidas, marcando dois gols

