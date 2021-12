Técnico Carpegiani é demitido do Vitória antes do Ba-Vi de domingo

Paulo Cézar Carpegiani não é mais técnico do Leão. O Esporte Clube Vitória anunciou no início da tarde desta terça-feira, 6, a rescisão do contrato com o profissional, que estava na Toca desde agosto deste ano.

O treinador João Burse, que comanda o time Sub-23 do clube, assumirá a equipe principal na reta final do Campeonato Brasileiro da Série A, o que inclui o jogo contra o Bahia neste domingo, 11.

Ao Portal ATARDE, uma fonte, que preferiu ficar no anonimato, afirmou que "o clima no Barradão está de mal a pior, não só entre os atletas como também com a diretoria e funcionários".

Em nota oficial, o Vitória agradeceu ao técnico "pelos serviços prestados e desejou sucesso em sua carreira", sem citar nada sobre possível clima "tenso" na Toca.

No mesmo comunicado enviado pelo Vitória, o treinador de 69 anos agradeceu ao time: “Eu, Paulo Cézar Carpegiani, agradeço ao Clube, funcionários, jogadores, direção, imprensa e a torcida pelo apoio durante esta passagem pelo Vitória. Não tenho nenhuma restrição à decisão tomada pelo clube e entendo que sirva como uma grande motivação para a reta final do campeonato”.

Carpe comandou o rubro-negro em 14 partidas, sendo sete derrotas, quatro triunfos e três empates. O treinador deixou o Leão da Barra na 17º posição no Brasileirão, com 34 pontos.

O primeiro da zona de rebaixamento, o Vitória enfrenta o Bahia no clássico que acontecerá neste domingo, às 16h, no Barradão, com torcida única.

