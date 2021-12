Técnico afirma que Fernando Bob está fora do Vitória

Visivelmente irritado após a derrota do Vitória para o Botafogo, na tarde deste domingo, 13, na Arena Fonte Nova, o técnico Caio Júnior não poupou críticas ao elenco. "Faltou tudo. O Ba-Vi fez mal para a gente. Vamos ter que começar de novo. Futebol é assim. Estou acostumado com isso", disse.

Em seguida, sacramentou a saída do criticado volante Fernando Bob. "Foi o último (jogo) de Fernando Bob no Vitória. Ele não tem a aceitação da torcida, aí, fica difícil jogar", afirmou o técnico. O contrato do jogador está prestes a expirar.

