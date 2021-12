Tartá será titular no Vitória contra o Ipatinga

A presença do meia Tartá no time titular foi a grande novidade no treino do Vitória realizado nesta quinta-feira, 6, na Toca do Leão. O jogador entra no lugar de Willie, que não foi bem no último jogo do rubro-negro baiano.

Com isto, o técnico Carpegiani deve promover duas mudanças em relação ao time do empate contra o Criciúma. Além de Tartá, o zagueiro Rodrigo ocupa o lugar de Victor Ramos, suspenso.

O lateral-direito Nino Paraíba, que foi poupado do treino na última quarta-feira, 5, participou normalmente da atividade desta quinta e deve jogar.

A equipe que deve começar a partida contra o Ipatinga no sábado, 8, às 16h30, no Ipatingão, será formada por: Deola; Nino Paraíba, Gabriel Paulista, Rodrigo e Gilson; Uelliton, Michel, Pedro Ken e Tartá; William e Elton.

Às 14h30, o elenco viaja para Minas Gerais, onde fará o último treino para o jogo no sábado.

