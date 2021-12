Tarracha treina entre os titulares do Vitória

Em treino coletivo realizado na tarde desta quinta-feira, 7, no Barradão, o treinador Ney Franco escalou o lateral-esquerdo Danilo Tarracha na equipe principal. O jogador deve substituir o ala Juan, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, na partida contra a Ponte Preta, no domingo, 10, às 16h (horário de Salvador), no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Tarracha disputa a vaga na ala esquerda com o jovem Euller, que vinha entrando no decorrer dos jogos do Leão. No coletivo tático em campo reduzido, a equipe titular foi formada por: Wilson; Ayrton, Victor Ramos, Kadu e Danilo Tarracha; Marcelo, Cáceres, Renato Cajá e Escudero; Marquinhos e Dinei.

O atacante Maxi Biancucchi, que treinou normalmente durante a semana, após se recuperar de uma lesão na coxa, participou do trabalho entre os reservas e deve ser opção no banco de suplentes.

