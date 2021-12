Tarracha é favorito na disputa por vaga de Juan no Vitória

A briga é entre a experiência de Tarracha e a juventude de Euller. Com a suspensão do titular Juan, ambos lutam por lugar entre os titulares no jogo de domingo, 10, às 16 horas (horário da Bahia), contra a Ponte Preta, em Campinas.

Na última quarta-feira, 5, no primeiro teste da semana, o experiente levou a melhor. Tarracha atuou entre os titulares, enquanto Euller se contentou com o colete de reserva. Para próprio Ney Franco, a semana vai decidir o substituto de Juan.

"Temos um jovem jogador (Euller) que mostra muita qualidade, mas atuou pouco na temporada. E ainda temos o Tarracha, que voltou de uma lesão gravíssima, mas mostrou que está bem e curado de lesão", despistou o treinador.

O último jogo de Tarracha foi há dois meses, justamente no jogo de ida, contra o Corinthians. Retornou na rodada passada, após se curar de lesão na coxa direita. Para pegar ritmo, o atleta atuou em dois jogos da Copa Governador e se diz apto para enfrentar a Ponte Preta. Para ele, o condicionamento físico não será problema, caso seja o escolhido.

"Euller vem numa sequência boa, entrando bem. Vamos esperar essa semana para ver o que o professor vai decidir. Se ele optar por mim, por essa pequena vantagem da experiência, vou estar pronto. Não tem problema quanto à parte fisica. Eu fiz um jogo completo e no outro joguei 80 minutos", afirma o lateral esquerdo.

Mesmo fazendo a política da boa vizinhança, Tarracha não esconde a alegria de poder vestir novamente a camisa 6. Entretanto, afirma que a vaga de titular é de Juan e vai continuar sendo até o final do ano.

"É uma sensação de felicidade e alegria. Eu estava na expectativa. Contra o Corinthians, foram apenas alguns minutos, mas foram minutos satisfatórios. Deixei o campo muito feliz e motivado para dar sequência ao meu trabalho", disse.

Balanço - Seja qual for a opção, Ney Franco vai sair ganhando em algum ponto, mas perdendo em outro. No caso de Tarracha, a parte defensiva ganha mais, não necessitando de cobertura nas suas investidas ofensivas.

Porém, perde na velocidade. Euller tem característica de linha de fundo, optando sempre pelo cruzamento na área. Parar o garoto é um problema. No bote, foram 15 roubadas de bola de Euller. Tarracha arrisca mais, inclusive marcando um gol no Brasileirão.



