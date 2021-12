Suspensos, Nino e Tartá não pegam o Guarani

O técnico do Vitória, Paulo César Carpegiani, perdeu dois importantes jogadores para a partida do próximo sábado, 15, contra o Guarani, no Estádio Brinco de Ouro.

Trata-se do lateral-direito Nino Paraíba e do meia Tartá, ambos suspensos por terem recebido o terceiro cartão amarelo na partida da última terça-feira, 11, contra o Boa Esporte.

Para solucionar estes problemas, Carpegiani já adiantou que colocará Léo na ala direita; para a vaga do meio, admite que ainda está em dúvida sobre se coloca Willie ou Marquinhos.

O volante Uelliton, que não participou do duelo contra o Boa por causa de uma dor na coxa, ainda será reavaliado pelo departamento médico do clube para saber se terá condições de enfrentar o Bugre.

Líder da Série B do Campeonato Brasileiro há sete rodadas, o Vitória tem 53 pontos ganhos e, segundo projeções matemáticas, está a apenas 12 de conseguir o retorno à divisão de elite do futebol nacional.

adblock ativo