Suspenso contra o Sport, Léo Ceará acredita em jogo difícil em Recife

Autor de dois gols no empate com o Bahia, no clássico deste domingo, 11, no Barradão, o atacante Léo Ceará, do Esporte Clube Vitória, recebeu o terceiro cartão amarelo e está de fora do duelo contra o Sport, em Recife, nesta quarta-feira, 14, às 21h45.

"Fico muito feliz de ter ajudado a equipe com dois gols, mas triste de não poder estar no próximo jogo. Infelizmente acabei tomando o terceiro cartão amarelo. Vou estar na torcida aqui em Salvador pelos meus companheiros para que eles possam fazer um bom jogo", afirmou o atacante em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, 12.

Em contraponto a ausência de Ceará no jogo em Recife, o Vitória volta a contar com o atacante Rhayner e com os zagueiros Aderllan e Ruan Renato. Os defensores ficaram de fora do clássico para cumprirem suspensão pelo terceiro cartão amarelo, enquanto o jogador de linha frente cumpriu suspensão após ter sido expulso enquanto ainda aquecia junto com os reservas no jogo contra o Paraná. O lateral Marcelo Benitez também poderá ficar de fora devido a um entorse no tornozelo.

"Eu creio que quem o professor optar para jogar vai dar o seu melhor e que no final a gente possamos sair com o resultado positivo", declarou.

O confronto diante do Sport pode tirar a equipe rubro-negra da zona de rebaixamento. Isso por que o time pernambucano é a primeira equipe fora do Z-4 com 37 pontos, logo acima do Vitória que tem 35. No jogo do primeiro turno, o Leão venceu por 1 a 0 no Barradão, com gol de Erick.

"O Sport é o time que a gente está lutando direto. É um confronto direto, sabemos da importância do jogo. Acho que é até mais importante que o Ba-Vi. A gente sabe da nossa responsabilidade, então a gente tem que ir lá em Recife e tentar a vitória a qualquer custo", disse Léo.

Conversa com o presidente

Antes do treino na reapresentação na manhã desta segunda-feira, 12, o presidente Ricardo David foi ao gramado do Barradão conversar com os atletas. De acordo com Léo, a conversa foi sobre os pontos positivos e negativos do empate no Ba-Vi.

