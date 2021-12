Surpresa no clássico, Vander continuará como titular

Se conquistar uma vaga de titular no Ba-Vi já não foi fácil, o meia-atacante Vander conta que continuar na escalação até o fim da Série B requer dose elevada de dedicação. Tudo se deve ao grau de exigência do treinador Vagner Mancini.

"É uma pessoa bastante clara no que diz. Ele quer um jogador que sempre trabalhe firme, seja titular ou não. Desde minha contusão, meio que perdi a vaga e perdi um pouco de espaço. Ele (Mancini) viu minha luta diária de recuperação. Nosso técnico é muito exigente e trabalhei duro pra ganhar a oportunidade dada no clássico. Espero continuar ajudando...", afirmou Vander.

Nos seus 19 jogos na Série B, o atleta foi titular em apenas seis, metade deles sob comando de Mancini. Um dos três foi justamente o empate sem gols em Minas Gerais com o Boa, o adversário do próximo sábado, às 16h30, no Barradão.

Seu retorno à titularidade, no triunfo de 3 a 1 sobre o Bahia, foi uma surpresa, pois o prata da casa David vinha sendo o dono da vaga. Vander não decepcionou o treinador e se manteve no time, mas sabe que existem muitas sombras querendo desbancá-lo.

"Fiquei muito feliz pela oportunidade que Mancini me deu no clássico. Estamos numa competição em que se disputa vaga no time o ano todo, pois temos muitos jogadores de qualidade. A responsabilidade aumenta ainda mais quando conquistamos uma vaga entre os titulares. Tenho que melhorar sempre", avaliou o soteropolitano de 25 anos, titular no primeiro semestre.

Ajuda

A 30ª rodada da Segundona tem sido generosa com o Leão. Em caso de triunfo no sábado, serão sete pontos de vantagem para o quinto colocado.

"Dá uma tranquilidade, né?", admitiu Vander. "Mas depende da gente também. Nós sabemos que o Boa não está bem, mas ele nos complicou no primeiro turno. Temos o dever de conquistar estes três pontos", lembrou, apostando no momento favorável. "Depois de um Ba-Vi daqueles, com vitória maiúscula, qualquer ambiente fica o melhor possível", relatou.

Nesta quarta-feira, 7, o elenco treinou em Pituaçu. O volante Pedro Ken só correu. Flávio atuou no coletivo no seu lugar. Euller substituiu o suspenso lateral Diogo Mateus. A equipe teve Gatito, Diego Renan, Kanu, Mattis e Euller; Amaral, Flávio, Escudero, Rhayner e Vander; Elton.

