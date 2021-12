Subprocurador arquiva denúncia do caso Victor Ramos

O subprocurador do Tribunal de Justiça Desportiva da Bahia (TJD-BA), Hélio Menezes, decidiu arquivar a denúncia do Flamengo de Guanambi, que alegava a não regularização do zagueiro Victor Ramos, do Vitória.

Hélio Menezes considerou a transferência de Victor Ramos como nacional. "... esclarece a CBF que a dita transferência é nacional na medida em que, inicialmente emprestado pelo clube mexicano para o Palmeiras, de São Paulo, o vínculo com a equipe paulista se encerrou no dia 31/12/2015, mas o ITC (International Transfer Certificate) não retornou ao México, permanecendo no Brasil, pelo que a transferência para o VITÓRIA não foi internacional", diz trecho do parecer, que pode ser lido aqui.

"Remanesce, assim, que, nas transferências nacionais, o registro na FBF deveria se dar até a data limite de 16/03/2016 e a publicação no BID da CBF deveria observar o termo final de 18/03/2016, último dia útil antes da partida daquele final de semana, que ocorreu no domingo, dia 20/03/2016", continua o parecer.

O Flamengo de Guanambi tem até três dias, a partir desta segunda-feira, 4, quando receberá o parecer, para recorrer, levando a denúncia ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

