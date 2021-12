Sub-20: Vitória precisa bater o Figueira para tentar avançar

Em situação complicada no Brasileirão Sub-20, o Vitória tem um jogo decisivo nesta quarta-feira, às 17h, no Estádio Orlando Scarpelli, em Florianópolis. Contra o Figueirense, o Leãozinho precisa vencer para seguir com chance de classificação à próxima fase da competição.

Com um ponto ganho em dois jogos disputados, o Vitória ocupa a quarta colocação do Grupo A. Apenas os dois primeiros da chave garantem vaga na segunda fase.

