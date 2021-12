Sub-20: Vitória e Galícia empatam em primeiro jogo da semi

Vitória e Galícia mediram forças na quarta-feira, 26, no Estádio José Trindade Lobo, em Santo Antônio de Jesus, pelo primeiro jogo da semifinal do Baianão Sub-20, e o azulino não conseguiu reverter a vantagem rubro-negra: 1 a 1 no placar final.

Como teve melhor campanha durante a fase de grupos, o Leão joga por um empate para garantir a vaga na decisão.

O confronto de volta está agendado para o próximo domingo, 30, às 13h30, no estádio de Pituaçu. A partida será preliminar ao duelo entre Vitória x Vitória da Conquista, válido pela semifinal dos profissionais.

